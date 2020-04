O cineasta Otto Guerra e o jornalista Roger Lerina serão os convidados da próxima live promovida pela Lança Filmes. Os dois participarão da live na sexta-feira, dia 17, às 17h, para debater o filme “A Cidade dos Piratas”, a trajetória do diretor, o gênero no cenário brasileiro e mundial e a animação para adultos. A transmissão será feita pelo Instagram Otto Desenhos e da Lança Filmes.

“A Cidade dos Piratas” conquistou os prêmios de Menção Honrosa no 46º Festival de Cinema de Gramado, 2018; Melhor Roteiro e Melhor Direção no 25º Festival de Cinema de Vitória, 2018; Pirita no Cine Esquema Novo 2018; Melhor Filme no MUMIA 2018; Melhor filme júri estudantil no Festival de Cine Latino-americado de Grenoble; Melhor filme no Anima Latina, Buenos Aires; Melhor Longa-metragem no Cinanima – 2019; Melhor Longa-metragem de Animação no 41º Festival de Havana e Melhor Longa-metragem pelo ACCIRS, 2019.

A animação estreou nos cinemas dia 31 de outubro de 2019 e atualmente está disponível das plataformas on demand Net Now e Vivo Play!.

Inspirado nos famosos quadrinhos da cartunista Laerte. A história do filme mescla a jornada de transição da artista e do diretor, que encara a morte após ser diagnosticado com câncer. Cria-se, então, um abismo caótico entre ficção e realidade na animação mais louca de todos os tempos.