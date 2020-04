Planejada, a princípio, para acontecer durante o inverno da região da Mantiqueira de Minas, entre 8 e 12 de julho, a organização da MOSCA – Mostra Audiovisual de Cambuquira comunica que a data pode vir a ser alterada, em consequência dos desdobramentos e orientações da OMS nas medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Como março foi um mês extremamente turbulento para todos, a organização da mostra estendeu o prazo de inscrições para que os cineastas que não puderam se inscrever.

O regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis até 9 de abril, no link http://www.mostramosca.com.br/inscricoes-submissions. Até o momento, a 13ª MOSCA já conta com 2.625 curtas inscritos, batendo com distância todos os recordes das edições anteriores.

A MOSCA recebe filmes brasileiros e internacionais de até 30 minutos de duração. A inscrição é gratuita e os curtas selecionados concorrerão pela premiação do Júri Popular, nas categorias Brasil, Internacional, Infantojuvenil e Meia Noite, as duas últimas para curtas de todas as nacionalidades. E, para 2020, a MOSCA estreia o Júri Oficial, composto por profissionais da área audiovisual, que irá premiar os curtas brasileiros em categorias técnicas.