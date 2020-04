A Filme Filme, plataforma de streaming lançada em 5 de março, anunciou oportunidade para novos cineastas e a adição de um novo gênero em sua programação. Com três categorias já fixas – Filmes de Festivais, Documentários e Populares –, o serviço contará também com Curtas-Metragens, aberta à jovens realizadores que desejam ter suas produções exibidas.

A ideia veio de uma conversa entre o CEO da empresa, Bruno Beauchamps, e os embaixadores Lina Chamie, diretora e roteirista, e Eryk Rocha, cineasta e documentarista. Ambos entendem que para novos talentos surgirem, é preciso espaço e uma porta de entrada.

As inscrições estarão abertas até dia 30 de abril através do seguinte email carmen@filmefilme.com.br. Os curtas devem ser enviados no formato mp4, com ficha técnica, sinopse, um cartaz e ter entre 3 e 30 minutos.

A curadoria das produções será feita por Eryk Rocha e pela equipe Filme Filme e caso seja selecionado, o cineasta receberá um manual com as instruções necessárias.

A Filme Filme foi idealizada e fundada por Bruno Beauchamp, Ilda Santiago e Mayra Auad, que também são sócios da Pagu Pictures.