O Programa Internacional de Capacitação (PIC), iniciativa realizada pelo Brazilian Content, programa internacional da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), vai abordar o mercado de animação internacional em evento online com a premiada showrunner e produtora executiva canadense Mary Bredin. O PIC com foco em animação acontecerá na próxima semana, de 25 a 28 de maio.

No dia 25, a profissional fará a palestra “Desbloqueando o mercado internacional de animação”, que abordará novas narrativas, coproduções e estratégias para se lançar no mercado de animação mundial. Dia 26, Mary Bredin se reunirá com produtores associados ao projeto Brazilian Content para um workshop de imersão voltado para o desenvolvimento de projetos. No dias 27 e 28, a produtora também se encontrará em sessões customizadas para atender demandas particulares das produtoras selecionadas.

Mary Bredin é showrunner e produtora executiva canadense multipremiada, vencedora do Canadian Screen Award como produtora executiva (junto com Pharell Williams) por “Vera e Reino do Arco-Íris” (True and the Rainbow Kingdom), série que será exibida na CBC e Netflix e que neste ano foi mais uma vez indicada ao prêmio. Mary também venceu o Canadian Screen Award for Best Pre-School com a série “Justin Time”, que também foi indicada para o Emmy.

É a produtora executiva do longa-metragem de animação “The Breadwinner”, indicado ao Oscar de melhor filme de animação em 2018. Também é cocriadora de Pikwick Pack que será lançada no Disney Jr (US)/Treehouse em 2021, e em 2018, venceu o prestigiado WIFT Innovative Business Leader award.