O emblemático LP duplo que leva os nomes de Aldir Blanc e Maurício Tapajós, lançado em 1984, ganha inédita adaptação visual para série de ficção. Criada e dirigida por Frederico Cardoso, com os atores Guida Vianna e Lionel Fischer no elenco, Imagem Vinil personifica crônicas bairristas extraídas das 20 composições autorais do disco. O seriado será exibido em rede nacional a partir de 4 de junho, às 21h, na TV por assinatura Prime Box Brazil.

A narrativa cômica dramática capta galeria de situações que desvendam a Tjiuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Embora amparado pela licença dramática, o roteiro de onze episódios independentes não distorce a criação dos letristas.

Maurício (interpretado por Roberto Rodrigues) conota o sentimentalismo das faixas Perder um Amigo e O Bonde no episódio inicial, Saudades. O advogado com escritório na famosa Praça Saenz Peña não quer sair do seu bairro de origem para viver com Fátima (Clarisse Zarvos). Envolvido por lembranças do seu falecido avô, embarca numa viagem imaginária pela Tijuca Antiga. Vai ao “cinema” (onde atualmente é uma farmácia e igreja) e passeia de “bonde” (percurso do táxi). Ele chega a desmarcar clientes e de nada adianta o seu irmão e sua noiva quererem o tirar dessa paranoia.

As mazelas de Querelas do Brasil e Entre o Torresmo e a Moela são denunciadas no segundo episódio, Pimenta. O aposentado (Fischer) debocha de jovens militantes presos no interior do Bar do Chico, enquanto a violência policial toma as ruas próximas. Tachado de conservador, Pimenta desperta o interesse dos garotos ao compartilhar sua história de resistência. De volta ao seu apartamento, sob a companhia de sua solitária esposa Betina (Vianna), descobre-se que ele é um ex-militar infiltrado em movimentos estudantis que entregava “comunistas” ao governo, coisa que adorava fazer.

Valquíria (Vitória Rangel), destemida estudante da classe média alta de apenas 10 anos de idade, é o quarto episódio, baseado em canção homônima mais Valsa do Maracanã. Ela costuma registrar em seu diário a paixão por cavalos, enquanto observa alguns desses animais na Praça Xavier de Brito, já que é proibida de montar neles pelos pais (Felipe Garcia e Waleska Arêas). Até que de uma atividade escolar sobre poluição do Rio Maracanã, a garota consegue cavalgar por locais próximos, como Praça da Bandeira e Avenida Brasil.

O realismo estético também norteou a fotografia da obra, dirigida por Cristiano Moraes. Captação de luz natural nas cenas e filmagens externas sem interferências na rotina local foram alguns recursos utilizados. O Bar da Dona Maria, boteco na Rua Garibaldi onde Aldir e Maurício se reuniram com parceiros para compor foi um dos cenários escolhidos, que se junta ao Estádio do Maracanã, ruas e comércios. O elenco principal também é formado pelos atores Marcello Melo, Maria Clara Guim, Christian Santos, Anderson Quack, Flávio Bauraqui e Arlindo Paixão (Mongol). A faixa Querelas do Brasil é o tema da trilha sonora de abertura dos episódios, que trazem animações de Leandro Ferra.

Imagem Vinil é produzida por Cinema Petisco, Cidadela e Pé de Moleque Filmes.