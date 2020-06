Estão abertas as inscrições para o 15º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que esse ano se realizará de 3 a 10 de dezembro, na rede Cinépolis (Manaíra Shopping), mais uma vez com patrocínio ‘master’ da Energisa/Usina Cultural, Cagepa-PB e Armazém Paraíba, com chancela da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba. As inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de agosto, em plataforma especial no site oficial do festival (www.festaruanda.com.br).

Segundo o diretor executivo do festival, Lúcio Vilar, será um ano muito especial por conta da “tríplice celebração” (15 anos de fundação do festival, 60 anos do filme ‘Aruanda’, que dá nome ao evento paraibano, e os 90 anos de nascimento de Linduarte Noronha). Além disso, a ideia é que esse ano o festival consiga ser realizado presencialmente, porque ao que ‘parece’, até lá, o Brasil já terá conseguido amenizar os efeitos devastadores do vírus que desestabilizaram as agendas de festivais brasileiros e do exterior em 2020. Já se preparando para que o evento aconteça com todas as normas e novos protocolos sanitários estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As inscrições para 15ª edição estão abertas para longa e curta-metragem de todo Brasil, além de mais duas categorias: Curta Universitário de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e Filme Publicitário apenas para a Paraíba, sendo que a de Filme Publicitário contempla também trabalhos oriundos de disciplinas, por exemplo. Videoclipe é outra categoria nova, aberta a todos os profissionais do meio, independentemente de vinculação com instituição de ensino superior.

O comitê de seleção de curtas segue sob coordenação do Amilton Pinheiro, com os jornalistas e críticos Suyene Santos, de Aracaju-SE, e tem a entrada de Marcus Melo, de Porto Alegre.

A organização do Fest Aruanda anuncia também, para essa edição comemorativa, uma série de lives que terão início ainda neste mês de junho e a retomada do Podcast ‘Aruanda no Ar’ que ganha nova temporada e se estenderá ao longo do segundo semestre com produção de alunos dos cursos de Cinema e Mídias Digitais da UFPB através do projeto de extensão universitária Aruandando no Campus.