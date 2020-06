O Festival Visões Periféricas, que irá acontecer em outubro em data a ser confirmada, está com as inscrições abertas para filmes, até 31 de julho, no site www.visoesperifericas.org.br.

Ao longo de seus treze anos ininterruptos o Visões se consolidou como uma plataforma de difusão de filmes de curta, média e longa-metragem e desenvolvimento de projetos audiovisuais produzidos nas múltiplas periferias brasileiras. Sendo um projeto de abrangência nacional, pioneiro e atualmente único no país e na cidade do RJ, o festival possui um papel importante no cenário nacional regional para a difusão dessa produção e o desenvolvimento estético e profissional de novas gerações de produtores de audiovisual.

Em 2020 Visões Periféricas terá a seguintes mostras competitivas: Fronteiras Imaginárias (competitiva) para filmes de até 30 minutos, produzidos por realizadores independentes de todo o Brasil; Cinema da Gema (competitiva) para filmes de até 30’ produzidos no Estado do Rio de Janeiro; Panorâmica (competitiva) para filmes com duração de pelo menos 40’ (média e longa); e Visorama (competitiva) para filmes de até 15’ produzidos em cursos de formação Audiovisual no ensino básico, Médio e em projetos do terceiro setor.

O evento é realizado anualmente pela Imaginário Digital e conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Niterói.