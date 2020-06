Dando continuidade ao projeto Lança Conversa, a distribuidora gaúcha Lança Filmes promove a exibição gratuita e bate-papo do filme “Epidemia de Cores”, de Mário Saretta. A conversa, que contará com o diretor e o psiquiatra Filipe Batista, vai acontecer na quarta-feira, 10, às 19h30, no Instagram da Lança Filmes.

O filme será disponibilizado a partir de amanhã (09/06) até quinta-feira (11/06). Para ter acesso ao link do filme é necessário se inscrever no link https://bityli.com/tWHMJ.

“Epidemia de Cores” é um estudo de caso das técnicas arteterapêuticas desenvolvidas pela doutora Nise da Silveira. O diretor acompanhou por dois anos o cotidiano da Oficina de Criatividade estabelecida no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. O documentário está disponível das plataformas Net Now, Youtube, Itunes, Google Play.

As próximas lives da Lança Filmes serão dia 17/06 (“Disforia”) e dia 24/06 (“Entre-Laços”). Todas serão transmitidas às 19h30 no Instagram da Lança Filmes e dos convidados.

O Lança Conversa tem como objetivo discutir seus filmes os associando com temas atuais como saúde mental, música, política, democracia, feminismo, globalização, direitos LGBTQI+ entre outros.