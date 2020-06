No dia 11 de junho, às 18h, véspera do Dia dos Namorados, e data exata em que o longa “Eduardo e Mônica” seria lançado em todo o país – antes da pandemia fechar os cinemas –, o diretor René Sampaio e os protagonistas Alice Braga e Gabriel Leone conversam ao vivo no instagram da Globo Filmes, coprodutora do longa. A live promete algumas surpresas como Leone interpretando uma canção do Legião Urbana.

A trama retrata o relacionamento do famoso casal criado por Renato Russo, que vive uma história de amor na Brasília dos anos 1980, apesar de serem completamente diferentes. O longa tem produção da Gávea Filmes, Barry Company, Fogo Cerrado Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes.

“Eduardo e Mônica” é a segunda adaptação cinematográfica de um sucesso da banda brasiliense Legião Urbana e teve sua estreia mundial em março no 37º Festival internacional de Miami. A primeira canção de Renato Russo a ser adaptada para a tela grande foi “Faroeste Caboclo” (2013). O filme foi visto por mais de 1,5 milhão de espectadores, e também contou com direção de René Sampaio e produção de Bianca De Felippes.

Também estão no elenco Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola e Fabrício Boliveira em participação especial.