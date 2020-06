No Dia Nacional do Cinema Brasileiro, o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, agendou para quarta-feira, 24 de junho, a reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 2020. O encontro será realizado em Brasília.

O Comitê Gestor do FSA é responsável por definir as diretrizes e o plano anual de investimentos do Fundo, selecionar as áreas prioritárias para a aplicação de seus recursos, bem como acompanhar a implementação das linhas de ação e avaliar os resultados alcançados. Também cabe ao Comitê Gestor estabelecer as normas e critérios para a apresentação das propostas de projetos, para os parâmetros de julgamento e para os limites de valor financeiro.

Além do Ministro, fazem parte do comitê o diretor-presidente substituto da ANCINE, Alex Braga; representantes da Casa Civil da Presidência da República; do Ministério da Educação; do BNDES; membros da Secretaria Especial de Cultura e três representantes do setor audiovisual.