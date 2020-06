A TV Brasil estreia a série de comédia ”Sacoleiras S/A” na sua faixa de produções seriadas de dramaturgia nacional a partir dessa terça (16), às 23h. A trama conta a história de Jô, uma dentista que acumula dívidas em meio à crise econômica. Na história repleta de humor, ela se envolve em situações inusitadas.

Com 13 episódios de 26 minutos, a obra independente, realizada pela produtora Visagem Filmes, foi dirigida pelo jornalista e cineasta Roger Elarrat. O seriado paraense mostra o cotidiano da protagonista que é difamada nas redes sociais e se desespera, mas encontra uma solução ilegal para seus problemas envolvendo atividades clandestinas de contrabando.

A dentista Jô trabalha em um prédio comercial onde fica seu consultório odontológico. A única outra sala que ainda está ocupada é a de vendedoras de cosméticos com quem ela troca poucas palavras no elevador.

A crise empurra a protagonista para atividades ilícitas de falsificação, unindo forças com uma das vendedoras de cosméticos. O que era para ser uma atividade temporária para pagar as parcelas atrasadas de sua cadeira odontológica, transformou Jô em uma nova pessoa.

Os capítulos acompanham a ascensão da personagem nos caminhos do contrabando, receptação de mercadorias, venda de roupas de grife e produtos falsificados. Mas, se quiser continuar no negócio, ela precisará despistar não só a concorrência, mas principalmente a Polícia e a Receita Federal.

“Sacoleiras S/A” entra na programação semanal da emissora pública em uma sequência de produções de ficção para o público adulto nas noites de terça-feira.

A série de dramaturgia paraense é uma obra que foi produzida com recursos públicos. A trama independente é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (PRODAV/TVs Públicas).