O Brasil CineMundi – 11th International Coproduction Meeting, evento de mercado do cinema brasileiro, está agendado para o período de 29 de outubro a 2 de novembro, no âmbito da programação da 14ª Mostra CineBH, que este ano acontece em formato online.

Uma das novidades desta edição é que os projetos de filmes brasileiros de longa-metragem serão avaliados para seleção em três categorias: projetos em desenvolvimento, em produção e finalizado. Os interessados em inscrever seus projetos para a seleção do 11ª Brasil CineMundi terão até o dia 5 de agosto, às 23:59 horas, horário de Brasília. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.brasilcinemundi.com.br. Deve-se consultar o regulamento para obter as especificidades e informações da seleção, realizar o cadastro e preencher o formulário disponível no ato da inscrição.

O Brasil CineMundi, no ambiente digital, mantém o mesmo propósito de realização e prevê, em sua programação, a oferta de atividades oferecidas gratuitamente: debates, masterclasses, workshops e exibição de filmes para o público em geral e consultorias e meetings para os projetos previamente selecionados.

Nesta edição, serão selecionados até 22 projetos de longas-metragens de produções de qualquer gênero que serão divididos em três categorias, sendo: até dez projetos para a categoria Projeto em Desenvolvimento; até seis projetos na categoria Projeto em Produção; e até seis projetos na categoria Projeto Finalizado.

Os projetos selecionados recebem consultorias com tutores especializados, participam de one-on-one meetings e do Programa de Formação Brasil CineMundi que inclui debates, masterclasses e estudos de caso com a participação de profissionais nacionais e internacionais que atuam no mercado audiovisual.

Os projetos selecionados na categoria Projeto em Desenvolvimento serão avaliados por um júri oficial para eleger um projeto de longa-metragem de ficção para receber o prêmio Incubadora Paradiso que consiste em: Bolsa de R$ 30 mil para o roteirista (6 meses x R$ 5.000,00), mentor nacional, coaching internacional, programa de imersão, apoio à participação em eventos de mercado internacionais de acordo com a necessidade do projeto e formatação do projeto e tradução.

Outros prêmios poderão ser concedidos aos projetos participantes de acordo com parcerias a serem estabelecidas e divulgadas pela organização do evento.

Projetos selecionados serão avaliados para participação em eventos de mercado internacionais parceiros do Brasil CineMundi.

O anúncio dos projetos vencedores será realizado no encerramento do 11º Brasil CineMundi, no dia 2 de novembro, através do site oficial e redes sociais do evento.