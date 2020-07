A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE lançaram nesta segunda-feira, 27 de julho, o Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor (PEAPE), um auxilio emergencial de R$ 8,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), destinado aos pequenos exibidores do país, um dos segmentos mais afetados economicamente pela situação da Covid-19.

Com o Programa, aprovado pelo Comitê Gestor do FSA, espera-se o socorro imediato a mais de 700 salas de exibição, em 325 complexos, de 185 empresas diferentes, em 24 unidades federativas do Brasil.

Desenvolvido na modalidade de apoio financeiro não reembolsável, o PEAPE é destinado a empresas brasileiras que pertençam a grupos de exibidores com até 30 salas de cinema. Podem participar da Chamada Pública somente empresas, registradas na ANCINE, que estiveram em funcionamento, integral ou parcialmente, durante o período de 01 de janeiro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. Os complexos exibidores com cinco ou mais salas poderão receber o apoio, mas o valor por complexo será limitado a quatro salas.

Ressalta-se que empresas e complexos exibidores geridos ou financiados pelo poder público, que tenham algum tipo de subvenção, ajuda ou apoio de ente governamental, de qualquer unidade da federação, não poderão ser enquadradas nessa linha de apoio.

Serão adotados os seguintes parâmetros e limites máximos para a concessão do apoio:

a) Para complexos de uma sala, o peso será de 1,0, com limite do apoio no valor máximo de R$50 mil reais;

b) Para complexos de duas salas, o peso será de 1,6, com limite de apoio no valor máximo de R$ 80 mil reais;

c) Para complexos de três salas, o peso será de 2,0, com limite de apoio no valor máximo de R$100 mil reais por complexo;

d) Para complexos de quatro salas, o peso será de 2,2, com limite de apoio no valor máximo de R$110 mil reais.

Os recursos podem ser utilizados em folha de pagamento de funcionários, serviços terceirizados, fornecedores de equipamentos e despesas correntes relativas ao funcionamento das salas de cinema, como custos de aluguel de equipamento e imóvel, contas de luz, de água e de telecomunicações, além de serviços de limpeza, higienização e de dedetização.

As inscrições na Chamada Pública PEAPE 2020 vão até 10 de agosto. Confira aqui o edital e o formulário de inscrição.