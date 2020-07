Na quarta-feira, 29 de julho, às 20h, o tradicional bate-papo Cinema da Vela ganha sua segunda edição on-line ao vivo, no canal do Youtube do CineSesc (youtube.com/cinesesc). Com o tema Cinema de Distopia: das telas para o cotidiano, abordará o filão dos filmes-catástrofe, obras que estimulam a capacidade do público de projetar fins de um mundo que parece estar sempre à beira do colapso.

Em tempos de pandemia e isolamento, muitos desses filmes parecem ter migrado das telas para a vida comum. Que cinema um cotidiano catastrófico deve nos exigir produzir?

O bate-papo contará com a presença dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Carol Rodrigues, além da escritora e pesquisadora Ana Rüsche, e será mediado pela jornalista Flávia Guerra.