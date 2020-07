Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, assina o roteiro e a direção de “Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece”, série de ficção que estreia no Canal Brasil, nesta terça, 21/07, às 20h45 – toda semana, dois episódios serão exibidos em sequência. Na mesma data, toda a temporada estará disponível, também para não-assinantes, no Canal Brasil Play.

Estrelada por Fernanda Vasconcellos e André Arteche e com nomes como Paula Burlamaqui, Maria Padilha, Ilva Niño e Oscar Magrini no elenco, a produção mostra o cotidiano de dois amigos em busca da felicidade no amor e no trabalho.

Claudia (Fernanda Vasconcellos) se mudou recentemente para o prédio de Lourenço (André Arteche), e eles logo se tornaram amigos e confidentes. Ela é uma aeromoça com uma escala frequente de voos e passa a maior parte do tempo viajando. Ele é um diretor de teatro ansioso com a estreia de uma nova peça. No entanto, quando estão em casa, se tornam inseparáveis e passam a participar ativamente da vida um do outro.

Ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, repletos de poesia – há referência a obras de Antonio Botto, Manuel Bandeira, Walmir Ayala, Lucio Cardoso – e de múltiplas possibilidades de afeto, a série mostra o cotidiano desses dois personagens e suas agruras com o trabalho e a vida amorosa. Enquanto a aeromoça entra e sai rapidamente de relacionamentos amorosos com homens incapazes de lhe fazer feliz, o teatrólogo vive um caso com um dos atores da peça. Entre idas e vindas, os personagens vão experimentar as mais variadas definições de amizade e mostrar que qualquer forma de amor vale a pena.