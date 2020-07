O Estúdio Escola de Animação (EEA) abriu as inscrições para ocupar as 45 vagas da sua oitava edição com jovens entre 16 e 24 anos, moradores do Rio de Janeiro e do Grande Rio, interessados em atuar no mercado de animação. O curso é gratuito e, pela primeira vez, 100% digital. Os alunos aprenderão todas as etapas de produção de um curta de animação: do roteiro à edição, incluindo storyboard, animatic e criação de personagens e cenários, tendo como um dos objetivos a produção de um curta animado autoral por turma. As aulas serão ministradas online de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, e todos os critérios para participação na formação se encontram no regulamento no site www.estudioescola.com.br, onde também devem ser feitas as inscrições, até o dia 16 de julho.

O processo seletivo, que na última edição somou mais de 900 inscritos, inclui duas etapas. A primeira consiste na avaliação das respostas do questionário de inscrição e do desenho que forem enviados pelo site. Cerca de 150 jovens seguem para a segunda etapa, formada por uma entrevista online ou por telefone com psicopedagogos, em que questões como comprometimento, interesse, aspectos socioemocionais e disponibilidade para as aulas são fundamentais para o preenchimento das vagas.

Desde a sua primeira edição, mais de 270 jovens aprenderam diferentes técnicas de animação, tanto digitais como analógicas. Ao todo, foram mais de 3 mil horas de aulas para a produção de 27 curtas metragens de animação, somando 25 participações em festivais (incluindo o AnimaMundi e Cine PE) e colecionando três prêmios.

Este ano ainda, o EEA vai expandir o seu alcance no mundo digital, através do Estúdio Escola de Animação Online, uma série de conteúdos sobre o universo da animação, ministrados por profissionais renomados no mercado e orientados pela metodologia das oficinas.