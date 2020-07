Acompanhando a tendência dos grandes eventos nacionais e internacionais, a Expocine terá uma edição completamente digital em 2020. A maior convenção de negócios do mercado cinematográfico latino-americano acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro, oferecendo 32 horas de conteúdo com os mais relevantes players do setor divididos em duas salas concomitantes, além de um espaço interativo para networking e fechamento de negócios, entre outras ações a serem divulgadas junto com a programação.

O evento contará com duas salas virtuais de conteúdo contínuo divididas da seguinte forma: uma dedicada exclusivamente às distribuidoras de cinema, que irão apresentar conteúdos de seus próximos lançamentos; e a outra com palestras, debates, workshops e pitchings de projetos audiovisuais. As salas contarão sempre com um âncora, responsável por fazer as introduções e por estabelecer elos entre as apresentações. Quem comprar ingresso para o evento terá acesso às duas salas e, também ao espaço de networking. Os patrocinadores e anunciantes poderão ter sua marca presente nos mais diferentes formatos, agregando valor aos seus respectivos negócios e maior aproximação ao seu público alvo.

A programação completa, com todos os palestrantes e apresentações e detalhamento dos espaços será divulgada próximo ao evento.