O produtor Rodrigo Teixeira e o diretor James Gray farão uma live no instagram da RT Features (@rtfeatures), neste sábado, dia 11 de julho, às 19h (horário de Brasília). Os dois trabalharam juntos no último filme de Gray, Ad Astra, protagonizado por Brad Pitt, e estão em desenvolvimento do novo longa Armageddon Time, com Robert De Niro, Anne Hathaway e Cate Blanchett. O filme é baseado em memórias de infância de James Gray, uma história de amadurecimento que explora amizade e lealdade.

No bate papo, o produtor e diretor, além de conversarem sobre Armageddon Time e Ad Astra, abordarão a dinâmica de trabalhar juntos, como se dá o processo de produção e como são feitas as escolham para que os filmes aconteçam.

Rodrigo Teixeira vem promovendo lives com diretores que fazem parte da história da RT Features desde o começo de maio, já tendo conversado com Karim Aïnouz, Gabriela Amaral Almeida, José Eduardo Belmonte e Felipe Hirsch. A conversa com James Gray é a primeira com um diretor de fora do Brasil, porém, em breve, novas serão anunciadas. Todas as lives acontecem no instagram da RT Features e após a conversa os vídeos ficam salvos no perfil da produtora.