Brunno Pastori como Rafa, em "Sonhadores"

Minissérie de 8 episódios, totalmente filmada em Salvador, em 2018, Sonhadores, escrita e dirigida por Julia Ferreira, com produção da Obá Cacauê, estreia na Amazon Prime Video no dia 5 de julho. No dia 4 de julho, a série também será exibida de uma só vez pelo Canal Cidadania, TV Kirimurê, às 17h.

No elenco, estão Fernando Alves Pinto e Antônio Pitanga. A atriz Aicha Marques é a Ângela, mãe de Rafa, interpretado pelo finalista do programa The Voice Kids Brunno Pastori, o protagonista da série. A cineasta Julia Ferreira também atua em Sonhadores, já que se trata de uma comédia dramática autobiográfica.

Contemplada no edital Arranjos Regionais 2016, entre a SECULT e ANCINE, a série narra a emocionante história de Rafa, adolescente de grande sensibilidade e seu rito de passagem à vida adulta. Seus desafios são inúmeros: o afastamento da sua maior referência, seu pai Miguel (Fernando Alves Pinto), artista roqueiro desempregado – tendo que salvá-lo da pobreza extrema e depressão; a difícil tentativa de unir os pais novamente; o bullying homofóbico violento que sofre na escola, por vestir-se de forma andrógina; a descoberta da sexualidade e das drogas, despertando ainda mais sua imaginação mórbida; e a busca da sua vocação e “voz” enquanto artista.

O enredo é revelado através do olhar e imaginação de Rafa, dando à série toques de realismo fantástico. Também é permeado pelo pop e rock’n’roll, enquanto estética e movimento cultural, revelando uma Salvador underground, dark, alternativa – sobretudo no boteco roqueiro que Miguel frequenta – com trilhas inspiradas em Raul Seixas, Pepeu Gomes e Novos Baianos.