O SescTV lança, no dia 23 de julho, às 23h, a série de documentários Cena Inquieta, com curadoria da pesquisadora Silvana Garcia e direção do cineasta Toni Venturi, com produção da Olhar Imaginário e realização do SescTV.

Cena Inquieta é uma abrangente cartografia sobre a produção contemporânea do teatro de grupo produzido no Brasil. A série, que mapeou importantes coletivos teatrais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife, é composta por 26 documentários de 55 minutos.

São 48 grupos de teatro e 10 artistas que vem desenvolvendo trabalhos de experimentação de linguagem nos eixos do teatro negro, de comunidade e de gênero. Cada episódio apresenta dois grupos teatrais, além de espetáculos independentes que marcaram a cena na última década, e um especialista (pesquisador, crítico ou jornalista) que contextualiza a proposta exibida.

A produção traz depoimentos dos criadores, diretores e artistas ilustrados por cenas dos bastidores e um vasto material de arquivo de trechos das peças que revelam os conceitos e as pesquisas do grupo teatral.