A ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas, em parceria com o Projeto Paradiso, lançou a quarta edição do Prêmio Abra de Roteiro.

Podem ser inscritas obras televisivas, cinematográficas e produzidas por plataformas VOD com curadoria profissional, estreadas em território nacional, no período de 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, desde que os roteiros sejam de autoria ou coautoria de brasileiros.

As produções podem ser filmes de longa-metragem de ficção e de comédia, com duração mínima de 70 minutos, e filmes de longa-metragem de documentário, com duração mínima de 52 minutos; Séries de ficção, comédia, documentários, realities, esquetes, variedades e novelas.

Filmes de curta-metragem de ficção, documentário ou animação, com duração máxima de 30 minutos, e que tenham sido exibidos nos principais festivais cinematográficos brasileiros também podem concorrer. As inscrições dessa categoria serão realizadas pela Comissão Organizadora do Prêmio.

O Prêmio Abra de Roteiro tem a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia da produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação. Além do Prêmio ABRA, o(a) Roteirista do Ano receberá também o Prêmio Paradiso, oferecido pelo Projeto Paradiso.

As inscrições para o 4º Prêmio ABRA de Roteiro podem ser realizadas até as 23h59 do dia 27 de agosto. O regulamento está disponível em https://bityli.com/yB8Ju e o formulário de inscrição, no endereço https://bityli.com/YI98h.