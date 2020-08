A Academia Brasileira de Cinema anunciou os membros da Comissão de Seleção do filme que vai concorrer a uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional, na 93ª edição do Oscar.

O longa será escolhido por profissionais do audiovisual indicados pela Academia Brasileira de Cinema, que este ano foi reconhecida oficialmente pela Academy of Motion Picture, Arts and Sciences (AMPAS) como única entidade responsável pela seleção.

Em decorrência da pandemia do coronavirus, a cerimônia do Oscar será realizada no dia 25 de abril de 2021. A premiação tem novas regras para a elegibilidade dos concorrentes, que podem ser consultadas no site oficial da Academia Brasileira de Cinema, http://academiabrasileiradecinema.com.br.

Comissão Brasileira de Seleção do Oscar 2021:

Membros titulares

Afonso Beato - diretor de fotografia (membro da AMPAS)

Clelia Bessa - produtora

Laís Bodanzky - produtora e diretora (membro da AMPAS)

Leonardo Monteiro de Barros - produtor

Lula Carvalho - diretor de fotografia (membro da AMPAS)

Renata Magalhães - produtora

Rodrigo Teixeira - produtor (membro da AMPAS)

Roberto Berliner - produtor e diretor

Viviane Ferreira - diretora e roteirista

Membros suplentes

Andre Ristum - diretor

Toni Venturi - diretor