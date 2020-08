Iniciaram as filmagens de “Até a Noite Terminar”, com direção do cineasta Caco Souza, produção de Thiago Greco, e coprodução da Encripta, empresa brasileira de tecnologia do setor audiovisual e distribuidora digital de conteúdo.

O longa contará a história do casamento entre o escritor Tom e a psicanalista Alice, que está abalado pela recente fama dele e pelo estresse do trabalho dela. O casal decide passar um fim de semana num chalé romântico numa cidade pequena, mas um forte nevoeiro os surpreende na estrada. Depois de um pequeno acidente, o único lugar onde encontram abrigo é a casinha aconchegante da excêntrica Senhora H. Enquanto tentam fazer contato com o mundo exterior e conseguir ajuda, Tom e Alice são confrontados pelos segredos do seu casamento e pela desconfiança de que sua bondosa anfitriã sabe mais sobre eles do que deveria. Até o fim da noite, os dois precisarão abraçar a própria loucura se quiserem sobreviver.