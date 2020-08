Promovido pelo Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e correalizado pelo Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (FORCINE), o ciclo de conferências Audiovisual sem Fronteiras colocará em pauta diferentes olhares, aspectos e desafios da indústria criativa, diante do cenário social, político e econômico brasileiro e mundial.

Pesquisadores, acadêmicos, produtores, jornalistas, representantes institucionais e demais agentes do setor audiovisual e da economia criativa debaterão questões como: a relação entre cinema, cultura e o soft power, a visão do mundo sobre o Brasil a partir da indústria criativa, os caminhos e tendências para inovação, exibição e circulação do audiovisual, entre outros temas.

Os encontros serão virtuais e realizados quinzenalmente, nos meses de agosto (11 e 25) e outubro (13 e 27), sempre às terças-feiras às 16h (horário de Brasília). Com apoio da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e do Centro de Análise de Cinema e Audiovisual (CENA/UFSCar), a iniciativa visa a promoção do diálogo, análise e cruzamento de ideias para o fortalecimento e continuidade de desenvolvimento do setor audiovisual em todas as suas expressões.

A primeira edição da conferência acontece no próximo dia 11 de agosto, às 16h, e abordará o tema “Como o cinema, o audiovisual e a imprensa internacional ajudam a moldar o que se pensa do Brasil no mundo”. Edição realizada em parceria com a Universidade de Leeds (Inglaterra), terá como participantes César Jiménez-Martínez, pesquisador e jornalista; Fernando Dias, sócio produtor da Grifa Filmes e conselheiro fundador da BRAVI; Paulo Roberto de Almeida, diplomata; Sabrina Nudeliman, CEO da distribuidora Elo Company; e Stephanie Dennison, acadêmica da Universidade de Leeds. A abertura do evento será feita pelo diretor Executivo do ICAB, Mauro Garcia, e a mediação ficará a cargo da presidente do FORCINE, a pesquisadora com pós-doutorado Alessandra Meleiro, curadora do Audiovisual sem Fronteiras.

O evento, gratuito, em português, realizado ao vivo via plataforma online, é voltado a realizadores, estudantes, pesquisadores e demais agentes da Cultura e da Indústria Criativa. Cada conferência tem previsão de uma hora e meia de duração, com espaço para interação dos participantes via chat. A inscrições devem ser feitas pelo forms.gle/L4QJ1VrwqoQ2hbjH8.