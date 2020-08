Em noite de abertura e premiação online, a 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes anunciou, nesta quarta-feira, dia 19, os filmes de 2019 mais votados pelo público e crítica. A transmissão ao vivo pelo canal do CineSesc no YouTube contou com a apresentação da atriz Karine Teles e participação dos jornalistas e críticos de cinema Flávia Guerra e Thiago Stivaletti, e da cineasta Viviane Ferreira. Alguns dos premiados também marcaram presença no evento online, como a equipe de “Bacurau”, com os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a produtora Emilie Lesclaux, o diretor de fotografia Pedro Sotero e o ator Silvero Pereira, além dos diretores Cláudia Priscilla e Kiko Goifman, do documentário “Bixa Travesty” (vencedor do prêmio do público).

Após a cerimônia de premiação, que permanece disponível no YouTube do CineSesc (youtube.com/cinesesc) para ver e rever de graça e sem necessidade de cadastro, o público pode assistir gratuitamente à primeira sessão do filme “Meu Nome é Bagdá”, de Caru Alves de Souza, exibido na plataforma do Sesc Digital. A votação dos vencedores do festival foi feita via internet e contabilizou 65.620 votos do público, além da votação de 113 críticos especializados de todo o país.

PREMIADOS NACIONAIS

Melhor Documentário pelo Público – “Bixa Travesty” (Direção Claudia Priscilla e Kiko Goifman)

Melhor Documentário pela Crítica – “Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar” (Direção Marcelo Gomes)

Melhor Fotografia pelo Público – Pedro Sotero (Bacurau)

Melhor Fotografia pela Crítica – Hélène Louvart (A Vida Invisível)

Melhor Ator Brasileiro pelo Público – Silvero Pereira (Bacurau)

Melhor Ator Brasileiro pela Crítica – Marco Nanini (Greta)

Melhor Atriz Brasileira pelo Público – Fernanda Montenegro (A Vida Invisível)

Melhor Atriz Brasileira pela Crítica – Grace Passô (Temporada)

Melhor Roteiro, Direção e Filme pelo Público e pela Crítica – Bacurau (Roteiro e direção Juliano Dornelles e Kléber Mendonça Filho)

PREMIADOS ESTRANGEIROS

Melhor Ator Estrangeiro pelo Público e pela Crítica – Joaquin Phoenix (Coringa)

Melhor Atriz Estrangeira pelo Público e pela Crítica – Lupita Nyong’o (Nós)

Melhor Direção Estrangeira pelo Público e pela Crítica – Bong Joon-Ho (Parasita)

Melhor Filme Estrangeiro pelo Público e pela Crítica – Parasita