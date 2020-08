Em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto), a distribuidora Descoloniza Filmes disponibilizou, gratuitamente, o filme Como Fotografei os Yanomami, de Otavio Cury (até 11/08). E, nesta segunda, dia 10/08, às 21h, promoverá um debate com Maurício Ye’kwana, liderança do povo Ye’kwana e diretor da Hutukara Associação Yanomami, intermediado por Otavio Cury e por Renata Tupinambá, da Rádio Yandê. A conversa irá rolar no YouTube da Descoloniza.

A Terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia. O garimpo, além de destruir a floresta, é um agente transmissor da Covid-19.

Maurício falará dos desafios da Terra Indígena Yanomami, que passa por um dos momentos mais críticos de sua existência: a luta para retirar os 20 mil garimpeiros que invadiram o território e o desafio de combater o coronavírus. A liderança indígena também está à frente da campanha #ForaGarimpoForaCovid, com petição on-line para a desintrusão dos invasores www.foragarimpoforacovid.org.

Na conversa, será abordada também a situação nas aldeias e dos atendimentos de saúde, além do pensamento xamânico, refletindo sobre o uso de imagens dos Yanomami durante a pandemia, temas presentes no longa-metragem Como Fotografei os Yanomami.