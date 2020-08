As inscrições para a segunda edição do Diáspora Lab, que é um programa de desenvolvimento de projetos cinematográficos nas áreas de roteiro e produção, foram prorrogadas para o dia 20 de agosto. A iniciativa é a da Diáspora Conecta, plataforma dedicada à formação e capacitação de profissionais negros do audiovisual.

Os melhores projetos vão receber um prêmio de R$ 10 mil (Diáspora Conecta) e viagem com tudo pago para participar do AFROLATAM LAB (Fórum de Coprodução África – América Latina), do Festival Miradasdoc, na Espanha.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, este ano, todas as atividades dos laboratórios serão online. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, ser negra ou negro, residente no Brasil, e ter projetos de longa-metragem de ficção ou de documentário em fase de desenvolvimento.

No Diáspora Lab Produção, voltado ao aprimoramento das habilidades criativas de produtores negras e negros independentes, é necessário ter produzido ao menos um longa-metragem, ou dois curtas-metragens, ou uma série para televisão, de ficção ou documentário, como produtor(a) principal. Quem foi selecionado na última edição não pode participar neste ano.

Já no Diáspora Lab Roteiro, que tem foco em roteiristas, para participar é necessário ter um projeto cinematográfico em desenvolvimento, de ficção ou documentário, em formato de longa-metragem. Serão selecionados até seis projetos de longa-metragem em fase de desenvolvimento — três de ficção e três de documentário.

As inscrições se encerram no dia 20 de agosto e os laboratórios vão ocorrer entre 6 de outubro e 26 de novembro de 2020. Os formulários podem ser preenchidos no próprio site, acessando o www.diasporaconecta.com.br.