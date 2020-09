Em mais uma edição aberta ao público, o Diálogos na Web FAAP, organizado pelo curso de Cinema, receberá, em setembro, importantes nomes do cinema nacional para uma conversa sobre filmes independentes, produções de baixo orçamento e atuação cinematográfica.

No dia 1/09, às 16h, o encontro virtual será com os diretores de cinema Andradina Azevedo e Dida Andrade e as diretoras de arte Marília Franco e Karla Salvoni. Na pauta, o filme independente de guerrilha “30 Anos Blues” (2019). Como fazer um filme sem muitos recursos e de baixo orçamento também entrará na discussão.

No dia 8/09, também às 16h, a conversa será com os atores Claudio Jaborandy e Thomas Aquino, que falam com o público sobre desafios na atuação cinematográfica, entre outros temas.

Com duração de 1 hora, os encontros serão realizados por meio da plataforma Zoom e serão mediados pelo professor Humberto Neiva, coordenador do curso de Cinema da FAAP.

Para participar, é necessário fazer inscrição prévia nos links da data de cada evento, dia 1/9 e dia 8/9.