"A Morte Habita à Noite", de Eduardo Morotó

A 24ª edição do FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul recebeu 832 inscrições para seis das oito Mostras Competitivas do festival e começou a divulgar a lista dos filmes selecionados com as produções da Mostra Longas Ficção Mercosul.

A Mostra recebeu 69 inscritos, entre produções e coproduções de diversos países. São seis os filmes selecionados, porém um deles só será divulgado após o dia 18 de agosto. Confira abaixo:

Mostra Longas Ficção Mercosul

• A Morte Habita à Noite, direção Eduardo Morotó | Brasil (PE/SP) | Drama | 94 min (*estreia nacional)

• La Pesca Del Atún Blanco, direção Maritza Blanco Ruano | Colômbia | Drama | 75 min (*estreia mundial)

• Loop, direção Bruno Bini | Brasil (MT) | Ficção Científica | 98 min

• Magalí, direção Di Bitonto Juan Pablo | Argentina | Drama | 81 min

• Pureza, direção Renato Barbieri | Brasil (DF/PA) | Drama | 102 min

Pela primeira vez desde a edição inicial, em 1997, o FAM conta com o apoio coletivo para acontecer. Para a realização do FAM 2020 foi criada a campanha #SomosTodosFAMdeCinema, no site de crowdfunding www.benfeitoria.com/famdetodos. A iniciativa está nas semanas finais.