Prestes a completar uma década de história entre as principais premiações nacionais do cinema de curta-metragem, a 9° edição do Festival Curta Brasília está com inscrições abertas, até o dia 2 de setembro, pelo site www.curtabrasilia.com.br, de forma gratuita. Em um ano atípico por causa da pandemia do Covid-19, o festival será realizado, pela primeira vez, em formato online, entre os dias 17 e 20 de dezembro, e possibilitará uma expansão do público ao mobilizar e alcançar pessoas em novos territórios por todo o país.

Nesta edição, os filmes selecionados receberão cachê de seleção. Podem se inscrever curtas produzidos em qualquer formato e gênero, realizados a partir de janeiro de 2019, com duração máxima de 30 minutos, dirigidos por pessoas nascidas ou residentes no Brasil. Em 2020, o festival seguirá com prêmios para a mostra Tesourinha, com filmes do DF, e para a mostra nacional.