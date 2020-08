Em um momento de tantas dificuldades no Brasil e no mundo em razão da pandemia do novo coronavírus, que atingiu diretamente a produção audiovisual, uma iniciativa inédita traz otimismo e ajuda os profissionais do setor a traçarem novos caminhos. O projeto Show me the Fund acaba de ser lançado pelo Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso. As três entidades, em parceria com a LatAm cinema, portal de informação especializado na indústria do cinema latino-americano, produziram um material que oferecerá aos brasileiros uma triagem ampla e customizada de fundos de financiamento, que poderá ser acessado por eles.

A pesquisa apresenta os recursos internacionais disponíveis para as mais diversas fases da produção, do desenvolvimento à distribuição. Cada edição contém 10 fichas individuais sobre fundos e iniciativas estrangeiros, em países de diferentes continentes, de origem pública ou privada, para formatos e gêneros variados, junto com suas especificidades e modo de acessá-los.

A iniciativa pretende auxiliar a busca por fontes alternativas e oportunidades de financiamento para obras variadas, voltadas tanto ao cinema quanto à televisão, e que podem ser em formatos e gêneros diversos, como documentários, animações e ficções. O material reúne um perfil de cada fundo disponível, que pode ser uma alternativa para o financiamento tanto de projetos como de talentos no mercado internacional.

Ao todo, serão apresentadas 50 oportunidades em cinco publicações, e a primeira parte dessa lista inclui desde um dos mais importantes fundos para o cinema latino-americano, como o francês Aide Aux Cinémas du Monde, com cerca de 250 mil euros em financiamento para filmes de diretores consolidados, até oportunidades menores, como as oferecidas pelo canadense Alter-Ciné para jovens documentaristas, com valor de 3.700 a 7.400 dólares. Faz parte desse primeiro recorte também o Hubert Bals Fund – Script and Project Development, da Holanda, que oferece 10 mil euros para o desenvolvimento do roteiro, incluindo pesquisa, tradução e consultoria; e há oportunidades para projetos em fase inicial, como o Catapult, que varia de 5 mil a 20 mil dólares, direcionado a documentários em desenvolvimento.

O webinário de lançamento oficial do Show me the Fund será no dia 11 de agosto.