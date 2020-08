Hermes Leal © Milton Mansilha

O site Screenwriter Online (https://screenwriteronline.com/br), criado pelo autor e linguista Hermes Leal, selecionará dois candidatos interessados em participar da Masterclass Narrativa de Ficção Integral, que acontecerá de 1º de setembro à 22 de outubro, ministrada pelo autor via plataforma Zoom.

As vagas gratuitas são destinadas à pessoas de baixa renda ou que se encontram em dificuldade financeira devido à pandemia da Covid-19. A ação visa também contribuir com a formação e a capacitação audiovisual e criativa, num momento em que o setor e a cultura em geral no país estão sendo afetados pelo descaso do governo federal com a área e a educação.

A equipe do Screenwriter Online selecionará os candidatos levando em conta, além da situação financeira, a justificativa do interessado em participar do curso.

Para concorrer às vagas, os interessados devem enviar email, até o dia 20 de agosto, para swo@screenwriteronline.com, contendo seus dados pessoais (nome completo, idade, escolaridade, profissão, cargo atual/empresa e número de WhatsApp), atual situação financeira, breve currículo (até 1.000 caracteres) e um texto (até 1.000 caracteres) dizendo por que tem interesse em participar da Masterclass Narrativa de Ficção Ao Vivo Integral. Os candidatos selecionados serão comunicados via email e WhatsApp até o dia 25 de agosto.

Na Masterclass, Hermes Leal apresentará a Teoria da Emoção, nova teoria científica para desenvolver personagens e narrativas, criada por ele a partir da Semiótica das Paixões, do francês A. J. Greimas. Os participantes verão a teoria aplicada em filmes e séries de sucesso e poderão apresentar e discutir seus projetos e roteiros com o autor, individualmente, e também com os participantes, em grupo online extra-aulas.

Mestre em Cinema (ECA/USP), com especialização em Roteiro, e Doutor em Letras e Linguística, na área de Semiótica Francesa (FFLCH/USP), Leal é autor de sete livros publicados, incluindo ”As Paixões nos Personagens” – que será disponibilizado gratuitamente aos participantes da Masterclass –, no qual aplica a Teoria da Emoção em obras audiovisuais recentes, como “Roma”, “Parasita” e “Game of Thrones”, e diretor e roteirista de diversas séries de TV e filmes.