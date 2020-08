Sophia Valverde © Stella Carvalho

“A Garota Invisível” é primeiro longa-metragem protagonizado por Sophia Valverde, estrela da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT. No longa, que tem direção de Maurício Eça (dos filmes “Carrossel”), Sophia interpreta Ariana (nome que homenageia a cantora Ariana Grande, de quem a atriz é fã), uma aluna que passa desapercebida por todos, exceto para seu melhor amigo, Téo. Até que vaza na internet um vídeo em que ela se declara para Khaleb, o garoto mais popular do colégio. Por causa do vídeo, Khaleb a convida para sair, mas sua ex-namorada enciumada fará de tudo para acabar com o romance.

Com roteiro de Livia Alcade e C.Jos Bravo, “A Garota Invisível” traz no elenco vários atores da nova geração, como Mharessa Fernanda (“Cúmplices de um Resgate”), Matheus Ueta (novela e filmes “Carrossel”), Guilherme Brumatti (musical “Achados e Perdidos), Bia Jordão (“Cúmplices de um Resgate” e “O Zoo da Zu), Bianca Paiva (“Escola de Gênios”), Kaik Pereira (“Chiquititas”) e Clarinha Jordão (“Amor de Mãe”), além da participação especial de Marcelo Varzea, como o professor Chicão.

As cenas que se passam no quarto de Ariana foram filmadas no quarto da própria Sophia, que foi totalmente repaginado. “Fizemos adaptações para realizar as filmagens dentro dos protocolos de segurança e proteger tanto os atores quanto a equipe técnica, nas diversas locações do filme”, conta Marcelo Braga, produtor executivo da Santa Rita Filmes, produtora do filme.

Com romance, intrigas, ciúmes e música – elementos voltados ao público infanto-juvenil –, o filme será lançado pela Synapse Distribution no Brasil e na América Latina. “A Garota Invisível” chega ainda este ano às telas de casa, para compra e locação, nas principais plataformas de VOD: Claro Now, Vivo Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Sky Play.