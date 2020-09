O Emmy Kids Internacional anunciou seus indicados e entre eles está a série Ico Bit Zip, do Copa Studio, indicada como Melhor Animação. O anúncio do vencedor será no dia 14 de outubro.

A animação, de autoria de Rodrigo Soldado, é uma coprodução com a National Geographic Kids América Latina e foi financiada com recursos incentivados da Ancine.

É a segunda indicação seguida do Copa Studio ao prêmio de melhor animação internacional do Emmy. No ano passado, a empresa foi indicada por Irmão do Jorel, coproduzida com o Cartoon Network.

Ico Bit Zip concorre com produções do Reino Unido, Finlândia e Singapura.