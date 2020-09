Em setembro, a editora Novo Século faz o lançamento de uma edição de luxo da história de Anne, que deu inspiração à famosa série da Netflix Anne with an E. O box exclusivo conta com os títulos Anne de Green Gables, Anne de Avonlea e Anne da Ilha, com ilustrações especiais de Paula Cruz.

Os livros acompanham a vida e o crescimento e desenvolvimento de Anne Shirley a partir dos 11 anos. A protagonista é doce, sensível, destemida, carente e imaginativa. Além de muitas outras características que serão descobertas. Ela sonha em encontrar um lugar que possa chamar de lar e sentir que pertence a ele. Esse sonho se realiza quando os irmãos Mattew e Marilla Cuthbert aceitam ficar com ela, mesmo afirmando que o desejo deles era adotar um menino, revelação que maltrata por pouco tempo o coraçãozinho da garota dos cabelos ruivos.

Anne faz com que o leitor chore, ria e, em alguns momentos, sinta pena dessa criança tão inteligente e solitária. Conforme amadurece, Anne se torna cada vez mais independente e suas opiniões e pensamentos conquistam muitos admiradores.

Nesta edição especial, os livros contam com capa dura, fitilho em cetim, além de projeto gráfico e ilustrações exclusivas. Na pré-venda, é possível adquirir o box acompanhado de brindes especiais: cada livro acompanha um marcador exclusivo, um pôster vira-vira e uma ecobag. A pré-venda está disponível nos sites do Grupo Novo Século e na Amazon.

Sobre a autora: Lucy Maud Montgomery (1874-1942) nasceu no Canadá e, aos 2 anos de idade, ficou órfã e passou a morar com os avós maternos. Durante a infância, Lucy buscou conforto na literatura, na natureza e na imaginação que poderia levá-la para onde quisesse. Estudiosa, formou-se professora em 1894, na Prince of Wales College. A infância vivida com dois idosos e o amor pela literatura a inspirou e fez dar vida à Anne Shirley – a garota dos cabelos ruivos que carrega algumas das experiências e sensações da sua criadora, que utilizou anotações pessoais para escrever. Anne de Green Gables foi seu primeiro romance publicado em 1908 e abriu a porta para o reconhecimento de Lucy como romancista e também a imortalizou como a grande escritora que foi.

Faces de Anne e o Sonho em Green Gables

Autora: Lucy M. Montgomery

Editora: Novo Século

Páginas: 1008 (box)

Preço: R$ 99,90