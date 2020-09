O Festival Curta Brasília lançou sua campanha de financiamento coletivo para ampliar a programação da nona edição do projeto, que será realizado de forma totalmente online entre os dias 17 e 20 de dezembro. A iniciativa será viabilizada pela Benfeitoria, uma plataforma de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental.

A campanha do 9° Curta Brasília conta com três metas a serem alcançadas, com valores de R$ 35 mil, R$ 70 mil e R$ 110 mil, com o objetivo de criar oportunidades para expandir o público e a visibilidade dos curtas-metragens por meio das plataformas on-line, ampliando as já conhecidas mostras especiais como a Decibéis, Provocações, Surdocine e Calanguinho, além das atividades formativas como debates, oficinas e masterclasses, expandindo o acesso e a fruição de conteúdos. Atualmente, o 9° Curta Brasília tem garantidas apenas as mostras Nacional e Tesourinha.

Para apoiar o festival, basta acessar www.benfeitoria.com/curtabrasilia.