Estão abertas as inscrições para a Première Brasil, mostra integrante do Festival do Rio, composta por mostras apenas de filmes brasileiros de curta e de longa-metragem. As inscrições deverão ser feitas até 30 de setembro, através do site www.festivaldorio.com.br

A Première Brasil se divide nas seguintes mostras: Mostra Principal Ficção, Mostra Principal Documentário, Mostra Principal Curta, Mostra Novos Rumos e Mostras Especiais.

O Festival do Rio tem datas previstas de 3 a 13 de dezembro, com uma seleção de filmes brasileiros e estrangeiros, em formato híbrido, online e presencial, em fase de estudo e estruturação a partir dos protocolos sanitários previstos em lei para o período.