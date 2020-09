O Seminário Audiovisual & Mercado nasceu com o objetivo de promover um ambiente para diálogos e reflexões, sendo o primeiro evento no RN especificamente voltado para questões mercadológicas do segmento do audiovisual, abordando temas diversos que compõem essa estrutura, proporcionando também uma troca de experiências entre realizadores potiguares e profissionais do mercado nacional. A segunda edição do seminário acontecerá de 15 a 17 de setembro, em formato webinar, proporcionando uma quebra de fronteiras e ampliando a participação a pessoas de outros estados e até mesmo de fora do país. O evento é mais uma iniciativa do Festival Goiamum Audiovisual, que atua há 10 anos no Rio Grande do Norte.

Nesta segunda edição, serão discutidos tópicos como os novos desafios trazidos pela pandemia a nível global, as novas reestruturações do mercado audiovisual atual em tempos de hiperconexão, como também os desafios que a economia criativa sempre enfrentou. As inscrições podem ser feitas através do site ou aplicativo Sympla.

A programação contará com duas atividades por dia e abordará diversos temas relevantes para o mercado. No primeiro dia, o tema InnSaei.TV - Desmistificando a plataforma streaming será abordado pela palestrante Bia Ambrogi (SP), produtora executiva, formada em Comunicação Social pela ESPM com especialização em Cinema pela Scuola Leonardo da Vince na Itália, que atua há quase 20 anos em produção e pós-produção audiovisual, assinando a supervisão de pós-produção de grandes produções nacionais como Tropa de Elite e Dois Filhos de Francisco. Na segunda atividade, o tema Cultura pós e durante a pandemia será abordado pela palestrante Ana Carla Fonseca Reis (SP), administradora pública, economista, Mestre em Administração e Doutora em Urbanismo (USP), que liderou projetos de inovação em multinacionais por 15 anos, na América Latina, em Londres e Milão. Escreveu diversos livros pioneiros, tendo sido agraciada com o Prêmio Jabuti em Economia e finalista em Urbanismo. Venceu o Prêmio Claudia 2013, em Negócios e foi apontada pelo El País como uma das oito personalidades brasileiras que impressionam o mundo.

O segundo dia de programação contará com a atividade Narrativas Contemporâneas – Versatilidades e desafios na realização de curtas-metragens no Brasil, com William Hinestrosa (SP), formado em Filosofia e Doutorando em Artes Visuais na Unicamp, que trabalha como pesquisador de talentos e é um dos criadores na área de Entretenimento da TV Globo. Entre 2005 e 2014, foi coordenador dos programas brasileiros e membro do comitê de seleção do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (Kinoforum). E a atividade O projeto como peça-chave na realização de uma obra audiovisual será com Vânia Lima (BA), produtora executiva e Diretora que atua em projetos audiovisuais que buscam reconhecer identidades e culturas do povo brasileiro. Já produziu e dirigiu dezenas de filmes institucionais, publicitários, séries, transmissões de televisão, e projetos vinculados às redes de televisão abertas, fechadas.

E, finalizando a programação, o terceiro dia contará com a atividade Desafios do mercado audiovisual no contexto da pandemia e do ambiente político institucional, com Alfredo Manevy (SP), gestor, pesquisador e professor, com doutorado em Audiovisual pela USP. Foi presidente da Spcine, secretário executivo e secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura, além de secretário-adjunto da cultura no município de São Paulo. Além da atividade A importância do audiovisual para a música, com Ricardo Lago (RN), roteirista e diretor de videoclipes, proprietário da Dronando Filmes, uma das maiores produtoras de clipes e DVDs do nordeste, atua principalmente no forró e sertanejo, que já produziu conteúdos que somam mais de meio bilhão de visualizações no YouTube.