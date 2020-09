Neste ano, o Matapi – Mercado Audiovisual do Norte, que tem como pilares a conexão entre os realizadores, produtores e players, a capacitação do profissionais do setor e o empreendedorismo para a geração de novas oportunidades, acontece de forma 100% online, de 25 a 28 de novembro, e traz como inquietações e temas norteadores, questões relacionadas à quem faz e para quem é feito o audiovisual nortista, amazoneidades, representatividades diversas, desconstrução do pensamento exotificante, articulação com os países da Pan-Amazônia e análise dos novos formatos narrativos.

Somando à essas pautas, a programação do Matapi 2020 ainda terá como foco os diálogos e estudos de caso centrados em países da Centro-américa e Caribe, compreendendo a internacionalização de projetos a partir de filmes e trajetórias de realizadores que vivenciam o ser e estar da identidade sociopolítica como um aspecto fundante de suas obras.

Trazendo o recorte da Pan-Amazônia, o evento deste ano busca debater os desafios de produção, as temáticas afro-indígenas, o estágio e desigualdades das produtoras e seus projetos na perspectiva da regionalidade internacional. No caso da região Norte do Brasil, serão abordadas as singularidades de produção, as necessidades de formação específicas e as formas e estratégias de se inserir e dialogar com o movimento de mercado, até hoje, muito pautado a partir do sudeste do país.

A terceira edição do Matapi trará aos participantes debates sobre a produção audiovisual na Amazônia; bate-papo com players e mercados nacionais e internacionais; clínicas jurídicas; e diálogos formativos com áreas criativas, para além da tríade roteirista, diretor, produtor – focos das edições anteriores. O evento deste ano conta ainda com uma área específica para conexão e divulgação de trabalhos entre realizadores da região, com o objetivo de fortalecer a coprodução regional. Diferente das primeiras edições, não serão realizadas rodadas de negócios, consultorias de projetos e pitchings.

Buscando ampliar a participação dos inscritos em todas as atividades do evento, as atividades acontecerão em horários flexíveis, criando uma conexão efetiva e afetiva como em todas as edições anteriores. Pacotes para participação no evento serão disponibilizados em breve no site www.matapimercadoaudiovisual.com.br.