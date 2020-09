O canal FashionTV estreia, no dia 4 de setembro, às 20h30, Sagrados e Profanos – Arte, Moda e seus Criadores, série documental da Okna Produções, que explora a evolução e a convergência entre os movimentos artísticos e expressões fashionistas.

Dirigida por Pedro Zimmermann, produzida por Aletéia Selonk e com produção executiva de Marlise Aúde, a série mostra que, mesmo quando uma pessoa não segue um conceito “da moda” apresentado nas passarelas, a maneira como ela se veste acaba por seguir características do estilo predominante na época em que vive ou de movimentos artísticos que exercem alguma influência sobre ela. Para ratificar a tese, diversos profissionais – entre historiadores, estilistas, pesquisadores, empresários e personalidades do ramo – realizam um estudo rico em detalhes a fim de entreter e informar os telespectadores.

Com oito episódios de 24 minutos cada, a série analisa um movimento artístico diferente por semana, terminando sempre com a exibição de um figurino criado com inspiração no movimento abordado por algum jovem fashion designer brasileiro, iniciante na carreira.

Em seu episódio de estreia, Sagrados e Profanos aborda o tema Expressionismo – O Drama na Moda, mostrando como esse movimento artístico – que, como o nome sugere, valoriza as expressões do ser humano – influenciou a moda na época. Conta com as participações especiais da jornalista Lilian Pacce e do estilista e historiador Lorenzo Merlino, entre outros convidados, que fazem uma análise sobre o período. O programa salienta como o drama interferiu diretamente nos padrões de vestuário. A jovem designer de moda Wendy Borin é a incumbida de criar um figurino expressionista, que é apresentado no fashion film exibido ao final do episódio.

Os novos episódios da série são exibidos sempre às sextas-feiras, com reprises semanais às segundas, quintas e sábados, no horário das 20h.