© Hans Georg

Com o lançamento previsto inicialmente para salas de cinema adiado desde junho, chega direto ao streaming, nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, ”Os Espetaculares” que estará disponível no Apple TV, Now, Google Play, Youtube, Vivo Play e Sky Play. O diretor André Pellenz sai do set de filmagem remoto de seu último filme (“Fluxo”) direto para seu primeiro lançamento virtual. “Os Espetaculares” é uma comédia que conta a história de Ed Lima (Paulo Mathias Jr.), um temperamental e egocêntrico comediante de stand-up, e sua amorosa relação com o filho de 12 anos (o estreante DJ Amorim).

Para provar ao garoto que não é um artista fracassado, Ed, que trabalha como guarda noturno de um museu para pagar a pensão do filho, decide participar de um concurso de grupos de comédia, desafiando sua eterna incapacidade de trabalhar de forma coletiva. Para isso, ele precisa juntar um ex-comediante talentoso, mas que hoje só pensa em ser ator dramático (Rafael Portugal), uma jovem nerd que conta “piadas intelectuais” (Luísa Perissé), e o divertido, mas lunático, atendente de uma padaria (Victor Meyniel).

O grupo, nada harmônico, recebe o nome de “Os Espetaculares”, e logo surgem os conflitos, as diferenças e dúvidas de cada um. Costurado por apresentações de stand-up nos lugares mais insólitos, o filme revela os bastidores de quem tem a comédia como profissão, onde nem tudo é divertido e onde as melhores piadas nem sempre estão no palco.

Além do elenco principal, que inclui Elisa Pinheiro como mãe do filho de Ed, o filme conta com a participação de comediantes reais de stand-up, além do cineasta Neville D’Almeida, num inusitado papel-chave para os rumos do filme.

“Os Espetaculares” foi rodado no Rio de Janeiro, no icônico bairro do Estácio, no Museu Nacional de Belas Artes e em diversos teatros, com montagem de Marcelo Moraes, direção de fotografia de Léo Vasconcelos, direção de Arte de Rafael Cabeça e trilha sonora original de Caio Márcio Santos.

“Os Espetaculares” terá uma Live no Instagram do Rafael Portugal (@rafaelportugaloficial), no dia 4 de setembro, às 20h, primeiro dia em que o filme estará disponível nas plataformas digitais. O ator, junto ao elenco, vai relembrar as filmagens, seus personagens, a relação com o diretor, traumas e boas lembranças e, logo após a conversa, às 21h, se iniciará a primeira sessão do filme.

“Os Espetaculares” é distribuído pela California Filmes, financiado com Fundo Setorial do Audiovisual e Investimento da BBDTVM.