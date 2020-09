Idealizado para fomentar a cultura do roteiro cinematográfico em Londrina (PR) e no Brasil, o projeto REC – Roteiros em Circuito oferece ao público uma série de atividades focadas no tema: masterclasses com cineastas, mostras retrospectivas de seus trabalhos e oficinas formativas focadas no roteiro para cinema.

Os ministrantes convidados para a primeira edição do REC são Aly Muritiba, Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda. Entre 10 de outubro e 26 novembro, de forma online e com inscrição gratuita, estes cineastas ministrarão masterclasses sobre criação de roteiro e terão mostras retrospectivas que exibirão alguns de seus principais filmes. O projeto prevê ainda a publicação de um livro com o conteúdo das masterclasses.

Após a etapa das masterclasses, o REC promoverá oficinas formativas com os mesmos cineastas e também um pitching com os alunos, ações previstas para 2021. Os detalhes sobre essas oficinas, incluindo datas e aberturas de inscrições, serão divulgados posteriormente.

As atividades do REC começam com a mostra dos filmes de Aly Muritiba, primeiro convidado do projeto. Roteirista, produtor e diretor cinematográfico, Muritiba dirigiu 9 curtas e 4 longas-metragens, conquistando mais de 100 prêmios em festivais de cinema por todo o mundo.

Seu curta-metragem “A Fábrica” venceu mais 60 prêmios em festivais nacionais e internacionais, sendo nominado ao Oscar em 2013. “Pátio” foi vencedor do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, e selecionado para a Semana da Crítica do Festival de Cannes; “Tarântula”, para o Festival de Veneza, em 2015; o longa “Para minha Amada Morta”, para o Festival de San Sebastian e de Brasília, em 2015; e o longa “Ferrugem”, para o Sundance, o Festival de San Sebastian e Gramado, em 2018.

Atualmente, o cineasta finaliza o longa “Jesus Kid”, adaptação do livro homônimo de Lourenço Mutarelli, e filma “Deserto Particular”. Além de seu trabalho autoral, Muritiba também é professor de Roteiro na Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR e realizador do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba.

Os curtas-metragens “O Pátio” e “A Fábrica” abrem a retrospectiva, com exibição no dia 10 de outubro. No dia 11, será a vez do filme “A Gente”, que completa sua “Trilogia do Cárcere”. Em 12/10, serão exibidos o longa “Para minha Amada Morta” e o curta-metragem “Tarântula”, e, no dia 13/10, a mostra online das obras de Muritiba se encerra com o longa “Ferrugem”.

Para ter acesso gratuito aos filmes e à masterclass, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site do REC, www.rec.grafatorio.com. A masterclass está marcada para o dia 14/10, às 19h30, pela plataforma Zoom, com vagas limitadas por ordem de inscrição. Já a mostra não tem limite de espectadores.

Nas masterclasses, o diretor convidado contará com a participação de dois mediadores para falar ao público sobre sua obra, especialmente sobre elementos de seus roteiros, desafios da escrita cinematográfica, possibilidades da linguagem desenvolvida para comunicar narrativas audiovisuais e etapas do processo de execução de um filme, da ideia original à finalização.

Uma das mediadoras da masterclass de Aly Muritiba será Angélica Cristina. Formada em Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, especializou-se em Comunicação em Mídias Sociais na FAAP e em Roteiro na Belas Artes e na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Trabalhou como jornalista por sete anos, atuando em veículos como RedeTV, Editora Globo e Folha de S. Paulo.

No audiovisual, Angélica foi roteirista colaboradora da 2° temporada da série Unidade Básica, produzida pela Gullane e exibida na Universal Channel, e da série documental inédita Utopia Brasil, produzida para o canal CineBrasilTV. É autora roteirista de projeto de longa-metragem em fase de preparação com a Latina Estúdio e autora roteirista da cartela de projetos do Núcleo Criativo da Fábrica de Ideias Cinemáticas, aprovada no PRODAV 13. Atualmente, também desenvolve o projeto Escola Rural de Cinema, uma oficina de audiovisual para jovens, que conta com o patrocínio do PROMIC em Londrina.

As aulas englobarão uma introdução ao desenvolvimento de roteiro relacionado a projetos audiovisuais e cinematográficos, contemplando a estruturação, desafios da escrita cinematográfica, possibilidades da linguagem desenvolvida para comunicar narrativas audiovisuais e etapas do processo de execução de um filme, da ideia original à finalização.

As aulas abordarão ainda aspectos da elaboração de roteiros ficcionais, documentais e experimentais, de acordo com as nuances e experiências de cada ministrante convidado. As masterclasses serão guiadas pelos aspectos de Premissa/Ideia/Concepções; Intenção/Ângulo; Pesquisa; Personagem; Estrutura; Diálogos e Da palavra à imagem.

As mostras retrospectivas e as masterclasses dos cineastas Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda, ocorrerão, respectivamente, de 25 a 9 de outubro, 8 a 12 de novembro e 22 a 26 de novembro. Mais informações e detalhes podem ser encontrados no site do REC.