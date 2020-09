A série “Partiu?!”, com 6 episódios, que se passa no RS e SC, acompanha Andressa, adolescente que, querendo se provar responsável para sua tia, aceita ficar de olho nos primos durante uma viagem a Florianópolis. Quando os dois garotos somem, ela e seus amigos tomam a única decisão possível: mentir para a tia e ganhar tempo até encontrá-los.

A primeira temporada da série foi lançada em 2014, viabilizada pelo Fundo de Apoio à Cultural do Rio Grande do Sul, através do edital RS Polo Audiovisual e foi a única do seu edital a ganhar uma nova temporada. A série foi exibida na TVE-RS e, mais tarde, licenciada para o canal CineBrasilTV, que produziu a segunda temporada, financiada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

As gravações iniciaram em setembro de 2018, em Porto Alegre, desembarcaram em Blumenau e depois seguiram para Florianópolis, onde a equipe ficou em gravações por um mês. Foram 18 profissionais gaúchos e catarinenses envolvidos diretamente e mais de 90 indiretamente.

O elenco conta com Juliana Silva, João Pedro Prates, Ezequias Schafer, Duda Andrezza, Pedro Rocha e Marcello Crawshaw; além de participação especial de Aline Jones, atriz da série “O Negócio”, da HBO.

Os episódios, que tem direção de Bruno Carvalho e produção da Colateral Filmes, podem ser assistidos a partir de 5 de setembro, no CineBrasilTV, com exibição semanal, sempre às 21h, e estará disponível, a partir da mesma data, para aluguel no NOW, para clientes NET.