O Jovem Frankenstein

O Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo receberá, de 25 de novembro a 21 de dezembro, a Mostra Mel Brooks – Banzé no Cinema, a mais abrangente retrospectiva sobre o diretor, ator, roteirista, compositor e produtor Mel Brooks, hoje considerado um dos maiores diretores americanos de comédias de todos os tempos. Considerado genial por Billy Wilder e Alfred Hitchcock, Brooks é um dos maiores representantes das comédias nonsense americanas; sua obra é uma mistura única de surrealismo, burlesco, musical, crítica social e análise cinematográfica.

Com curadoria de Eduardo Reginato e José de Aguiar, a mostra exibirá 28 filmes, em digital e 35mm, sendo 11 longas-metragens de Mel Brooks, um episódio da série Agente 86 (Mel criou os personagens, produziu e colaborou com os roteiros), um curta (animação ganhadora do Oscar que tem a voz de Mel Brooks no protagonista), quatro documentários, abrangendo 60 anos de seu trabalho como diretor, ator e produtor, além de 11 longas-metragens de diretores que foram influenciados ou influenciaram Mel Brooks, sendo um deles a produção O Homem-Elefante, de David Lynch, que Mel Brooks produziu quando ninguém acreditava no talento do excêntrico diretor iniciante. Dentre os destaques selecionados, estão Primavera para Hitler (The Producers, 1967), Banzé no Oeste (Blazing Saddles, 1974), O Jovem Frankenstein (Young Frankenstein, 1974), A Última Loucura de Mel Brooks (Silent Movie, 1976) e A História do Mundo: Parte I (History of the World: Part I, 1981).

Além da mostra, haverá também um debate sobre a obra de Mel Brooks, no dia 3 de dezembro, às 19h, com os palestrantes Afonso Capellaro e Felipe Furtado, com mediação de José de Aguiar. O evento será gratuito e online.

Mel Brooks não apenas dirigiu e roteirizou seus filmes, mas também atuou e compôs os temas musicais. Em filmes de outros diretores, também contribuiu com roteiro e protagonizou vários deles. Além de toda sua diversidade artística, também é um bem-sucedido produtor cinematográfico. Brooks ficou conhecido por lutar para que projetos não convencionais fossem filmados. A produtora Brooksfilms foi responsável por aclamadas produções não-cômicas, como os dramas O Homem Elefante (primeiro longa de estúdio do realizador David Lynch), Nunca te Vi, Sempre te Amei e Frances.

Além disso, serão exibidos alguns clássicos da comédia como Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu!, de David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker; Corra que a Polícia Vem Aí!, de David Zucker, e O Dorminhoco, de Woody Allen, diretores diretamente influenciados pelo cinema de Mel Brooks.

Mostra Mel Brooks – Banzé no Cinema

Data: de 25 de novembro a 21 de dezembro

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Cinema - Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, Triângulo SP, São Paulo–SP - Aberto todos os dias, das 9h às 18h, exceto às terças - Informações: (11) 4297-0600

Ingressos: Evento Gratuito – Ingresso pelo site ou app Eventim