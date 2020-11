Ninguém Tá Olhando

A série “Ninguém Tá Olhando”, dirigida por Daniel Rezende, conquistou o Emmy Internacional 2020 de Melhor Série de Comédia. Produzida pela Gullane (dos irmãos Caio e Fabiano Gullane) e exibida na Netflix, a série é estrelada por Kéfera Buchmann, Victor Lamoglia, Júlia Rabello, Projota e Kevin Vecchiato.

“Ter ganho o Emmy de melhor série em comédia confirma a força que o Brasil vem construindo nos últimos anos com a sua indústria audiovisual e o talento dos nossos escritores, diretores, atores, produtores, equipes técnicas e artísticas. Que a vitória do ‘Ninguém Tá Olhando’ no Emmy Internacional de 2020 seja mais um sinal de confirmação pra que a gente continue investindo muito no talento brasileiro e na capacidade que nós temos de fazer um excelente conteúdo para o mundo. Viva o Brasil! Viva a parceria com a Netflix! Viva a parceria com o Daniel Rezende! Viva a parceria com toda equipe e talentos”, comemora Fabiano Gullane.

“Nesse momento do Brasil, é muito importante ter um prêmio como esse, principalmente em um formato de comédia que não estamos tão acostumados a fazer. A série é uma obra ‘high concept’ muito original, e isso nos pareceu atual e pertinente para uma comédia ousada que traz humor e reflexão. Esse reconhecimento mostrou que estamos certos”, acrescenta Caio.

“Esse prêmio é um reconhecimento do mundo para a qualidade das séries brasileiras. A gente tem muita história incrível pra contar e podemos contar de maneiras maravilhosas. Dessa vez, o hamster ajudou a gente, afinal a vida não é aleatória por acaso”, celebra Daniel Rezende.

“Ninguém Tá Olhando” está disponível na Netflix e foi a única série brasileira a concorrer na categoria. A produção da Gullane acompanha Uli (Victor Lamoglia), um Angelus que, descontente com as ordens do Chefe, decide se rebelar. Do outro lado, há a terrestre Miriam (Kefera), uma moça cheia de crenças misturadas que mais a atrapalham do que ajudam.

Além da premiação da série, o Brasil conquistou ainda o prêmio de Melhor Telenovela para “Órfãos da Terra”, da TV Globo.