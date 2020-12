Chega aos cinemas, nesta quinta, dia 3, o primeiro filme natalino brasileiro a estrear na telona: “10 Horas para o Natal”, longa protagonizado por Luis Lobianco, dirigido por Cris D’Amato e produzido pela Paris Entretenimento.

No roteiro original de Bia Crespo e Flávia Guimarães, Marcos Henrique (Luis Lobianco) é pai de Julia, de 11 anos (Giulia Benite, de “Turma da Mônica – Laços”), Miguel, de 9 (Pedro Miranda, do “The Voice Kids”), e Bia, de 7 (Lorena Queiroz, da novela “Carinha de Anjo”), três crianças espertas e apaixonadas pelas festas de fim de ano da família Silva.

Divertido e engraçado, Marcos Henrique é ex-marido de Sônia (Karina Ramil), médica obstetra que está sempre reclamando do seu jeito preguiçoso. Inconformados com as noites de Natal sem graça que passam na casa da tia desde que os pais se separaram, os irmãos bolam um plano para tentar reunir os pais nas festas de fim de ano. Mas, para isso, eles terão que organizar eles mesmos o Natal da família e ainda enfrentar um vilão, que está contra eles e não perdoa nem criancinhas: o tempo. É que só faltam 10 horas para o Natal!

O trio, que vive brigando por tudo, percebe que vai ter que se unir se quiser fazer o plano dar certo. Eles, então, decretam uma trégua e partem sozinhos para a rua mais movimentada de São Paulo, a 25 de Março, considerada o maior centro comercial a céu aberto da América Latina. E, claro, se metem em altas confusões e vivem aventuras divertidas e perigosas pela cidade.