O documentário AmarElo – É Tudo pra Ontem mergulha no processo criativo e na gravação do projeto de estúdio AmarElo e ainda no show de Emicida no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019, para contar a história da cultura negra do Brasil nos últimos 100 anos.

Com realização da Laboratório Fantasma, produção de Evandro Fióti e direção de Fred Ouro Preto, AmarElo – É Tudo pra Ontem traz entrevistas exclusivas com relevantes personalidades brasileiras, como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e Pabllo Vittar. A narrativa é costurada ainda por cenas de bastidores, imagens de arquivo e animações.

O documentário, de 90 minutos, estreia no dia 8 de dezembro na Netflix. A Netflix e a Laboratório Fantasma ainda terão um segundo projeto, que será lançado em 2021.