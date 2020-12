Com um catálogo de filmes contemporâneos e também de joias clássicas e obras restauradas do mundo inteiro, de diretores e diretoras renomados e de novas vozes do cinema mundial, a Supo Mungam Films lança, no dia 16 de dezembro, como extensão do trabalho da distribuidora, a Supo Mungam Plus, plataforma brasileira de streaming focada em cinema independente e autoral.

Uma dedicada curadoria trará todo mês novidades para os assinantes, além de filmes exclusivos, premiados e exibidos nos maiores festivais do planeta, como Cannes, Berlim e Veneza. Entre os títulos já confirmados, estão “O Doce Amanhã” e “Exótica”, de Atom Egoyan, “Filhos da Guerra”, de Agnieszka Holland, “Quando Éramos Bruxas”, de Nietzchka Keene, e estrelado pela cantora Björk, “Wendy e Lucy”, de Kelly Reichardt, “Bamako”, de Abderrahmane Sissako, “O Funeral das Rosas”, de Toshio Matsumoto, ”Em Trânsito”, de Christian Petzold, ”Body”, de Malgorzata Szumowska, ”Uma Questão Pessoal”, de Paolo e Vittorio Taviani, ”Verão 1993″, de Carla Simón, ”A Camareira”, de Lila Avilés, ”Um Homem Fiel”, de Louis Garrel, “Aqueles que Ficaram”, de Barnabás Tóth, “Nico, 1988″, de Susanna Nicchiarelli, e dezenas de outros filmes.

Disponível para qualquer cidade do Brasil, podendo ser acessada de forma simples e online através de uma assinatura, a plataforma Supo Mungam Plus surge como uma janela cinematográfica virtual para diversas histórias e culturas de mais de 20 países, como França, Japão, Alemanha, Mali, Estados Unidos, China, Polônia, Itália, Austrália, México, Islândia, Tunísia, República Tcheca, Espanha, Canadá e muitos outros.

A plataforma oferece 7 dias grátis para o assinante. Através de uma assinatura mensal, por R$23,90, ou anual, por R$199,90, realizada no próprio site da plataforma (www.supomungamplus.com.br), o assinante terá acesso ilimitado para todos os conteúdos da plataforma, podendo assistir onde e como quiser: no computador, smartphone, tablet ou TV, com os dispositivos conectados à internet. Todos os filmes possuem legenda e estão disponíveis em full HD.