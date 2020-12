Jean-Michel Frodon

Em homenagem aos 60 anos da Nouvelle Vague, o Festival Varilux de Cinema Francês exibe nos cinemas o filme “Acossado” (Jean-Luc Godard, 1960) e em breve (data a confirmar) a mostra 60 anos da Nouvelle Vague, apresentada junto com a Embaixada da França no Brasil. E promove ainda uma masterclass sobre o movimento francês ministrada pelo jornalista e crítico de cinema Jean-Michel Frodon, na sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 17h. A masterclass será gratuita e online, e transmitida ao vivo no Youtube do Festival Varilux (https://www.youtube.com/user/variluxcinefrances), com tradução simultânea para o português.

Entre outros assuntos, Frodon irá abordar os filmes Uma Mulher É uma Mulher, de Jean-Luc Godard, e Paris Visto Por, de Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet, Éric Rohmer e Jean Rouch. E, para que o participante da masterclass possa assistir e conhecer previamente às obras, o Festival Varilux firmou uma parceria com a Plataforma de streaming Petra Belas Artes À La Carte. Com isso, basta entrar no site https://www.belasartesalacarte.com.br/, se inscrever na plataforma e aplicar o cupom de desconto (VARILUX2020) para ter um mês grátis de assinatura. Nenhuma cobrança adicional será feita no primeiro mês.