A Mostra de Cinema de Gostoso e o BrLab organizam em parceria a segunda edição do Gostoso Lab, laboratório para projetos de longa-metragem da região Nordeste em fase de desenvolvimento.

Serão selecionados 6 (seis) projetos de longa-metragem de ficção e/ou documentário de toda região Nordeste para participar do laboratório, sendo duas vagas reservadas a projetos do estado do Rio Grande do Norte. As atividades de consultoria do Gostoso Lab ocorrerão durante a realização da 7ª Mostra de Cinema de Gostoso, em formato online, por conta da pandemia do COVID-19, no período de 22 de fevereiro a 1 de março.

O Gostoso Lab é um espaço voltado à reflexão e análise de projetos para o desenvolvimento e intercâmbio criativo de ideias e configura-se como um espaço de discussão coletiva, em torno do argumento, da narrativa, da realização, da produção e da distribuição de um longa-metragem.

Os participantes terão oportunidade de trabalhar sob orientação e em interlocução com profissionais renomados da indústria audiovisual brasileira, sob tutoria do diretor Ramon Porto Mota, da roteirista Fernanda De Capua, da produtora Nara Aragão e do produtor e diretor do BrLab, Rafael Sampaio, responsável pela coordenação pedagógica. Ao longo dos seis primeiros dias, os representantes dos projetos selecionados participarão de intensas atividades de discussão através de consultorias individuais, sessões coletivas e de uma programação que contará com palestras e encontros com profissionais do audiovisual. No sétimo e último dia, os projetos serão apresentados em formato de pitch virtual para convidados, antes da conclusão do laboratório. As atividades visam apresentar um panorama do cenário brasileiro e internacional da produção audiovisual, e oferecer ferramentas para que os projetos de longa-metragem sejam melhor desenvolvidos e potencializados em seus diferentes aspectos fundamentais como roteiro, direção, produção e distribuição.

As inscrições para o Gostoso Lab podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro. Os documentos deverão ser enviados através do formulário online, preenchido até às 18h (horário de Brasília) da data limite de inscrição.

Os projetos serão recebidos digitalmente através do formulário de inscrição online no site www.mostradecinemadegostoso.com.br.

A lista dos projetos selecionados será divulgada até o dia 11 de fevereiro. Os responsáveis serão contatados pela organização do laboratório e deverão, desde a inscrição, estar disponíveis para participar integralmente das atividades em formato online no período de 22 de fevereiro a 1 de março, caso contrário, os projetos serão automaticamente desclassificados.